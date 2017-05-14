مجهولون يسرقون العتاد البيومتري من مقر دائرة بوزريعة

فتحت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية الجزائر، بحر الأسبوع المنصرم، تحقيقا معمقا في قضية السطو على مقر دائرة بوزريعة من قبل مجهولين استهدفوا سرقة أجهزة خاصة باستخراج البطاقات الرمادية والتعريف الوطنية وجوازات السفر البيومترية .

تفاصيل القضية حسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، تعود إلى استغلال مجموعة من المجهولين انشغال الجميع بالانتخابات التشريعية من أجل تنفيذ مخططهم الإجرامي المتمثل في السطو على مقر دائرة بوزريعة والاستيلاء على عتادها البيومتري الذي يستعمل في استخراج جوازات السفر والبطاقات الرمادية وبطاقات التعريف الوطنية، ليلوذوا بعدها بالفرار إلى وجهة مجهولة، كما أفاد مصدرنا الموثوق بأنه بعد اكتشاف واقعة السرقة، تم إبلاغ مصالح الأمن الذين فتحوا تحقيقا معمقا في القضية لمعرفة ملابسات الحادثة والتوصل إلى هوية الجناة، الذين لا يزال البحث عنهم جاريا، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحريات الأمنية.