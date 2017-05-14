بالصور .. الجزائر تحتضن أشغال الجمعية العامة الأولى للأفريبول

وتحتضن الجزائر، هذه الجمعية على مدار ثلاث أيام ابتداء من، اليوم الأحد، إلى غاية 16 ماي الجاري، حيث يعتبر انعقادها بمثابة التأسيس الفعلي للأفريبول والذي يأتي بعد المصادقة على قوانينه من قبل قادة الدول والحكومات الأفارقة خلال أشغال القمة الـ28 العادية للإتحاد الإفريقي التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية جانفي 2017.

وسيشارك في أشغال هذا الإجتماع قادة الشرطة الأفارقة، ومسؤولي الهيئات الشرطية الجهوية، والدولية، أين سيتم مناقشة خلاله القوانين الداخلية للجمعية العامة واللجنة المسيرة بالإضافة إلى تعيين أعضاء اللجان المسيرة للأفريبول، بالإضافة إلى تحديد الأطر العامة للتعاون بين الهيئات الشرطية على المستويات الوطنية والجهوية والقارية والدولية.