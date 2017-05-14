الجزائر تقترح نظام اتصال مؤمن لتسليم المجرمين من قبل الأفريبول

وأضاف طالب خالد خلال نزوله ضيفا في القناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر قدمت الكثير لتجسيد المشروع على أرض الواقع في ظرف 3 سنوات فقط، الذي سيسمح بتعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال محاربة الجريمة من خلال تبادل المعلومات، مشيرا إلى أن انعقاد الجمعية العامة في الجزائر للأفريبول بدءا من اليوم و إلى غاية الـ16 ماي الجاري يعد بمثابة التأسيس الفعلي لهذه الآلية بعد المصادقة على قوانينها من قبل قادة الدول والحكومات الأفارقة خلال أشغال قمة أديس أبابا نهاية جانفي2017.

وأبرز المتدخل أن مفوضية الاتحاد الإفريقي أعدت جدول أعمال الاجتماع الذي يشارك فيه 43 بلدا بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والمدراء العامون للشرطة الأفارقة، حيث سيتم دراسة ومناقشة واعتماد اللوائح والتنظيمات الخاصة بالجمعية العامة الأولى، بالإضافة إلى النظام الداخلي للّجنة التوجيهية وتشكيل مكتب الجمعية العامة ومكتب اللّجنة التوجيهية للجهاز التنفيدي للاستراتيجية العامة للأفريبول وذلك قبل رفعها إلى اللّجنة المتخصصة للعدل والشؤون القانونية للاتحاد الافريقي من أجل المصادقة عليها.

وأوضح ذات المتحدث، أن اليوم الأول سيخصص للجلسة الافتتاحية ولمراسيم الإمضاء على اتفاقية المقر بين الحكومة الجزائرية وممثلي الاتحاد الإفريقي، أما اليومان الثاني والثالث سيخصص لمناقشة ودراسة القوانين واللوائح التنظيمية الداخلية للجمعية العامة وللجنة التسيير.

وأشار طالب إلى أن إجراءات تسليم المجرمين من خلال الأفريبول يخضع لقوانين خاصة ولاتفاقيات ثنائية، إلا أن نشاط الأفريبول سيأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، مفيدا بأنه يتم حاليا التفكير في إنشاء نشرة بحث إفريقية واقتراح الجزائر لنظام اتصال مؤمن من أجل اعتماده من قبل الدول الأعضاء لتسليم المجرمين من قبل الأفريبول.