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بالفيديو.. هكذا يتسبّب السائقون في مجازر على الطرقات

نشر يوم 2017/05/14 248 0 عمر.ت بالفيديو.. هكذا يتسبّب السائقون في مجازر على الطرقات
في الوقت الذي تعمل فيه السلطات المحلية المستحيل لتوعيّة سائقي المركبات وحثهم على الإلتزام بقوانين المرور أثناء السياقة للحدّ من المجازر المرورية، الّتي تحدث بشكل شبه يومي وتتسبب في وفاة العديد من الأشخاص، ها هو فيديو جديد يظهر قيام سائق حافلة لنقل المسافرين وهو منشغل بهاتفه النقال خلال السياقة، ضاربا عرض الحائط قانون المرور.

ويظهر الفيديو الذي صوره مسافر على متن حافلة لنقل المسافرين بإحدى ولايات الوطن، ونشر على نطاق واسع عبر مواقع التّواصل الإجتماعي، سائق حافلة يتفقّد هاتفه النقال أثناء القيادة دون أن يبالي بالخطر الّذي قد يسبّبه في حال لم يشاهد قدوم شاحنة أو سيارة باتجاهه، كما لم يبال بأرواح الأبرياء الذين كانوا على متن حافلته.

وانهالت التعليقات على الفيديو، حيث كتب أحد النشطاء في تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وقال:"الله يهدي بعض السّائقين هكذا يتسببون في المجازر المرورية".

الفيديو

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