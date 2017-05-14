بالفيديو.. هكذا يتسبّب السائقون في مجازر على الطرقات

ويظهر الفيديو الذي صوره مسافر على متن حافلة لنقل المسافرين بإحدى ولايات الوطن، ونشر على نطاق واسع عبر مواقع التّواصل الإجتماعي، سائق حافلة يتفقّد هاتفه النقال أثناء القيادة دون أن يبالي بالخطر الّذي قد يسبّبه في حال لم يشاهد قدوم شاحنة أو سيارة باتجاهه، كما لم يبال بأرواح الأبرياء الذين كانوا على متن حافلته.

وانهالت التعليقات على الفيديو، حيث كتب أحد النشطاء في تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وقال:"الله يهدي بعض السّائقين هكذا يتسببون في المجازر المرورية".