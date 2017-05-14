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3 قتلى في حادث مرور بولاية خنشلة

نشر يوم 2017/05/14 4568 0 إيمان ض 3 قتلى في حادث مرور بولاية خنشلة
هلك ثلاث أشخاص و أصيب آخر في حادث مرور وقع مساء أمس السبت، بطريق حمام الصالحين ببلدية الحامة، حسب ما علم اليوم الأحد لدى مديرية الحماية المدنية.

و أوضح المكلف بالإعلام بالنيابة  لدى المديرية الرقيب محمد يزيد مرغاد  أن الحادث كان نتيجة اصطدام سيارتين سياحيتين مخلفا ثلاثة قتلى في عين المكان منهم رجلين يبلغان من العمر 49 و 51 سنة و طفل يبلغ من العمر 6 سنوات فيما أصيبت طفلة في السنة  السادسة من عمرها بجروح خطيرة نقلت على إثرها من طرف عناصر الوحدة الرئيسية و المركز المتقدم للحماية المدنية  الذين تدخلوا بعين المكان  إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة بمدينة خنشلة. 

و تمّ تحويل الضحايا المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الإستشفائية فيما فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة اقليميا تحقيقا في أسباب وقوع الحادث وفقا للحماية المدنية. 

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