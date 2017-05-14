3 قتلى في حادث مرور بولاية خنشلة

و أوضح المكلف بالإعلام بالنيابة لدى المديرية الرقيب محمد يزيد مرغاد أن الحادث كان نتيجة اصطدام سيارتين سياحيتين مخلفا ثلاثة قتلى في عين المكان منهم رجلين يبلغان من العمر 49 و 51 سنة و طفل يبلغ من العمر 6 سنوات فيما أصيبت طفلة في السنة السادسة من عمرها بجروح خطيرة نقلت على إثرها من طرف عناصر الوحدة الرئيسية و المركز المتقدم للحماية المدنية الذين تدخلوا بعين المكان إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة بمدينة خنشلة.

و تمّ تحويل الضحايا المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الإستشفائية فيما فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة اقليميا تحقيقا في أسباب وقوع الحادث وفقا للحماية المدنية.