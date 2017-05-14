الجزائريون سيصومون تحت درجات حرارة مرتفعة في الأسبوع الثاني من رمضان

وقالت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن رقطة في اتصال هاتفي مع "النهار أونلاين"، بـأن نهاية شهر ماي والتي ستصادف الأسبوع الأول من شهر رمضان، بأنها ستتميز بدرجة حرارة تكون عادية على المناطق الساحلية حيث تتراوح ما بين 20 إلى 24 درجة وقد تصل إلى 28 درجة مئوية، وتكون أقل من معدلها الفصلي على المناطق الداخلية وشمال الصحراء، قد تتراوح ما بين 20 إلى 23 وقد تصل إلى 26 درجة مئوية أما خلال الأسبوع الأول من شهر جوان والذي سيصادف الأسبوع الثاني من شهر رمضان، حيث سيتميز بدرجات حرارة أكثر ارتفاعا على المناطق الغربية حيث قد تصل الى 34 أو 36 درجة مئوية، وتكون درجات حرارة معتدلة على المناطق الوسطى والشرقية للبلاد لتصل إلى 30 درجة مئوية، في حين بالمناطق الجنوبية ستفوق معدلها الفصلي لتصل إلى 47 درجة مئوية .

وأضافت نفس المتحدثة في تصريح لـ"النهار أونلاين"، أن هذه الأرقام ماهي إلا معدلات درجات الحرارة من نهاية شهر ماي إلى بداية شهر جوان، وهو الأمر الذي لا يمنع أنه من حين إلى آخر سيتم تسجيل درجات حرارة قصوى غير عادية خاصة مع بداية شهر جوان، والذي سيتزامن مع الأسبوع الثاني من شهر رمضان.

وفيما يخص التوقعات الموسمية لشهر جوان، تقول المكلفة بالاعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية بأن خلايا رعدية ستتكون قد تعطي بعض الأمطار خاصة بالمناطق الشرقية الداخلية، وتكون هذه الأمطار أقل كمية على المناطق الداخلية الوسطى والغربية للبلاد.