أكثر من 69 ألف عائلة فقيرة بالعاصمة

وأضافت معيوش في حديث خصت به "النهار أونلاين" أن ولاية الجزائر خصصت ميزانية قدرت بـ 13 مليار سنتيم كإعانة للبلديات من أجل الشروع في توزيع قفة رمضان، كما خصص الصندوق الخاص بالتضامن الوطني مبلغ مالي قدر بـ 27 مليون دينار أي ما يعادل 2 مليار و700 مليون سنتيم، وهو ما سمح باقتناء 5 آلاف قفة على عاتق الصندوق الخاص بالتضامن الوطني، مفيدة بأن هذه الإعانات ستوزع على 25 بلدية مصنفة كبلدية معوزة أو بلدية تسجل عجز في الميزانية.

وأشارت ذات المتحدثة، إلى أن كافة المبالغ المالية التي خصصتها البلديات بالعاصمة، سمحت بتحصيل 32 مليار سنتيم، مفيدة بأن هذا المبلغ سيرتفع إلى 40 مليار سنتيم من خلال مساهمات كل من وزارة الشؤون الدينية ووزارة التضامن والهلال الأحمر الجزائري، ليتم توزيع هذه الإعانات على العائلات المعوزة خلال الشهر الفضيل، والبالغ عددها 69 ألفا و600 عائلة بالعاصمة، بعد أن تم تحيين قوائم المعوزين وإقصاء أكثر من 400 عائلة تبين أنها ميسورة الحال.

أما عن مطاعم الرحمة بالعاصمة، فأضافت معيوش، أن المصالح الولائية تلقت 141 طلب لفتح مثل هذه المطاعم، على غرار المطاعم التي تمول من البلديات، خاصة وأنه سيتم فتح 200 مطعم بعد الموافقة على الملفات من قبل اللجنة المتكونة من مديرية الصحة والنشاط الاجتماعي وحتى الحماية المدنية، التي تقوم بزيارة المحلات والمطاعم من أجل الحرص الشديد على النظافة والحماية ومراقبة الوجبات المقدمة.