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هذه هي محتويات قفة رمضان لهذه السنة

نشر يوم 2017/05/14 2982 0 أمينة داودي هذه هي محتويات قفة رمضان لهذه السنة
أعطت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تعليمات صارمة لكافة مديريات النشاط الاجتماعي، تنص على ضرورة توحيد المواد الغذائية التي ستحتويها قفة رمضان لهذه السنة، مع توحيد الغلاف المالي والمقدر بـ5 آلاف دينار.

وقالت، أمس، صليحة معيوش مديرة النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر في حديث "للنهار أونلاين"، أنه قد أعطيت تعليمات صارمة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن من أجل توحيد مكونات قفة رمضان لهذه السنة، مشيرة إلى أنه سيتم الحرص على أن تكون هذه المكونات ذات جودة عالية، وتم اقتناء هذه المواد في إطار إجراءات المنافسة وتحت أعين رقابة المصالح المعنية.

اللوبيا والعدس ممنوع

وأشارت ذات المتحدثة، إلى أن قفة رمضان لهذه السنة، ستحتوي على دلو من الزيت بسعة 5 لتر وكيس من الدقيق من حجم 10 كيلوغرام، بالإضافة إلى كيس من "الفرينة" بحجم 10 كيلوغرام، علبتين من الحليب الجاف و1 كيلوغرام من السكر، بالإضافة إلى رطل من القهوة و1 كيلوغرام من "شربة الفريك" وعلبة من الزبيب وعلبة من البرقوق المجفف والحمص وخميرة العجين، مفيدة بأنه تم سحب كافة المواد الجافة التي كانت تمنح من قبل على غرار العدس والفاصولياء والأرز، لأن أغلب العائلات هي في غنى عن هذه المواد خلال شهر رمضان.

 

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