حميد قرين ...تسامحنا مع وسائل إعلام ارتكبت تجاوزات خلال الانتخابات

قال وزير الاتصال حميد قرين، إن أداء وسائل الإعلام الوطنية خلال تشريعيات 4 ماي الجاري كان ممتازا على العموم، ما عدا بعض التجاوزات التي لم تؤثر على سير هذه الاستحقاقات، والتي تعاملت معها الدولة بنظرة تسامح وليس بعنف، نظرا لتجربة الصحافة الفتية والتي لم يتجاوز عمرها بعد 30 سنة .

وأوضح قرين في حوار لإذاعة بومرداس، أن تغطية وسائل الإعلام الوطنية أو الخاصة، كان ممتازا عموما ما عدا بعض التجاوزات أو الخروقات، المسجلة هنا وهناك والتي لم تؤثر على سير هذه العملية.

وأوضح الوزير على هامش الندوة التكوينية الـ18، التي تحمل شعار التعرف على وسائل الإعلام، للمواطن الحق في المعلومة أنه تم التقدم بمراحل في تجسيد هذا المشروع، مضيفا أن طريق الاحترافية صعب ولكننا اجتزناه بإشراك جميع الصحفيين، من خلال توعيتهم وتنظيم دورات تكوينية وحصص أكاديمية لفائدتهم.

واعتبر أن احترافية الصحافة، تتحقق عندما يصبح بإمكان المواطن التفريق بين المعلومة الموثوقة والإشاعة المغرضة، التي من شأنها أن تؤثر سلبا على المجتمع.

من جهة أخرى كشف قرين عن تنظيم قطاع السمعي البصري مستقبلا، واعتماد 10 قنوات تلفزيونية خاصة وذلك وفقا للترددات المتوفرة، كما سيتم إصدار دفتر شروط لتأطيرها .

وبخصوص سوق الإشهار للجرائد ذكر الوزير، أنه تدخل في العديد من المرات لدى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، لمنح الإشهار للجرائد لاسيما القديمة منها لمساعدتها وإنقاذها من الإفلاس.