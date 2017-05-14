لا دخول إلى مراكز الامتحان في البكالوريا بعد الساعة التاسعة

دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت المترشحين لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا جوان المقبل، إلى احترام مواعيد الامتحانات، مؤكدة أن مراكز الامتحان ستغلق على الساعة التاسعة وأي تأخر يقصى المترشح من الامتحان، معتبرة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تدابير تأمين الامتحانات.

وأبرزت الوزيرة في تصريح صحفي على هامش دورة تكوينية جزائرية تونسية بتيبازة أن ولاة الجمهورية مجندون من أجل توفير النقل من خلال استعمال النقل المدرسي بالنسبة للتلاميذ القاطنين في المناطق المعزولة، مؤكدة أن كل الظروف النفسية والأمنية واللوجيستية مهيأة لإنجاح امتحانات شهادة البكالوريا خلال دورة جوان 2017 القادمة.

وأوضحت الوزيرة أن مصالحها بالتنسيق مع عدة قطاعات سيما منها السلطات المحلية في كل ولاية على أتم الاستعداد لتوفير كل الظروف النفسية والأمنية واللوجيستية لإنجاح امتحانات شهادة البكالوريا خلال دورة جوان القادم.

وأضافت أن المستشارين المختصين في التوجيه والأطقم الإدارية والبيداغوجية تعمل على رفع معنويات التلاميذ المقبلين على الامتحان لضمان تركيز أعلى وعدم السقوط في فخ التسرع وتفادي حدوث صدمات نفسية.