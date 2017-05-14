قرين.. الدولة لم تعطي أوامر لـ"أوريدو" لتمنح الإشهار لجرائد معينة

أكد وزير الاتصال وزير الاتصال حميد قرين اليوم الأحد ببومرداس، أن الدولة لم تتدخل لاعطاء أوامر لمتعامل الهاتف النقال "أوريدو" بشأن منح الاشهار لجرائد معينة دون غيرها.

وأوضح قرين في رده على تدخل مدير يومية "لاتربين" حسان بشير شريف، على هامش الندوة التكوينية الـ18 التي تحمل شعار "التعرف على وسائل الإعلام" في بومرداس، حول منح متعامل الهاتف النقال "أوريدو" الإشهار لجرائد معينة بأوامر من جهة معينة أن "الدولة لم تتدخل أبدا لإعطاء أوامر لهذا المتعامل بشان منح الاشهار".

وأضاف قائلا : "استدعيت المسؤول الأول لهذا المتعامل بالجزائر وأمرته بإعطاء الإشهار لجميع الجرائد دون استثناء والدليل أنه حاليا لم يمنع الإشهار عن أي جريدة".