قتيل وجريح في حادث مرور وانتحار شاب بالطارف

لقي شخص مصرعه وأصيبت امرأة بجروح خطيرة في حادث مرور وقع بعد ظهر اليوم الأحد ببوثلجة بولاية الطارف، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر بأن مركبة رباعية الدفع انحرفت بالمدخل الشرقي لمدينة بوثلجة ما أدى إلى وفاة سائقها "د-م" البالغ 40 سنة، وذلك بمجرد إدخاله إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى هذه الدائرة فيما تعاني مرافقته البالغة من العمر 35 سنة من جروح خطيرة.

وتم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

ومن جهة آخرى تدخل عناصر الحماية المدنية خلال نفس الفترة ببلدية شبيطة بالطارف مختار لإجلاء جثة مراهق 18 سنة الذي انتحر شنقا.