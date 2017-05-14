قتيل و3 جرحى اثر انقلاب سيارة في إيليزي

لقي شخص حتفه وأصيب ثلاثة آخرين في حادث مرور خطير وقع اليوم الأحد بالقرب من إيليزي، حسب ما أفادت به لدى مصالح الحماية المدنية.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين إيليزي وإن أميناس بالمدخل الشمالي لمدينة إيليزي، مما تسبب في مقتل شخص الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية "تارقي وان تيمضي" بعاصمة الولاية الذي نقل إليه أيضا الجرحى الثلاثة مرافقي الضحية الذين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة يضيف ذات المصدر.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.