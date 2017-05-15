بالصور.. الحكومة ترسل 4 طائرات محملة بمساعدات انسانية للشعب العراقي

وقال السفير الجزائري في العراق عبد القادر بن شاعة " اننا حكومة وشعبا قد مررنا بمثل هذه الظروف وذقنا مرارتها ونعرف احتياجاتها فمن الضروري مساندة العراق وتقديم الدعم الانساني له في كافة المجالات ".

وأكد عضو المكتب الوطني للهلال الأحمر الجزائري محمد النني قائلا: "من واجبنا كجمعية تقديم المساعدة لنظرائنا في الجمعيات الوطنية وقد قدمنا اليوم 180 طنا من المساعدات الغذائية والطبية للشعب العراقي الشقيق وسنستمر بإرسال دفعات أخرى من المساعدات لدعم الشعب العراقي في محنته واعانة النازحين في الموصل.

ومن جهته شكر رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي الدكتور ياسين المعموري، الحكومة الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري على المساعدات الانسانية للشعب العراقي .