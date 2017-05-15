رجال شرطة داخل البواخر لتسهيل اجراءات المسافرين بداية من هذه السنة

وقال المتحدث خلال نزوله ضيفا على برنامج "قهوة وجرنان"، أن الباخرة التي ستقتنيها الجزائر هي ذات حمولة 1800 مسافر، بما فيها 1500 غرفة كما تسع إلى 600 سيارة.

كما أضاف مدير البحرية التجارية والموانئ، أن هذه السنة سيتم اتخاذ اجراء جديد وهو توفير عناصر الشرطة داخل الباخرات لتسهيل كافة الإجراءات الواجب على المسافرين القادمين من أوروبا القيام بها في الميناء، مشيرا أن هذا الإجراء هدفه تخفيف الضغظ الذي يعرفه الميناء عند وصول الباخرة. وفي نفس السياق قال إبن البوسحاقي، أن الرحلات البحرية هذه السنة ستعرف تخفيضات تصل إلى 40 بالمائة.