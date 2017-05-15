تعليق رحلات القطار بين الجزائر العاصمة وقسنطينة بداية من 20 ماي

وقال أكتوش عبد الوهاب مساعد المدير العام للنقل بالسكك الحديدية، أن كافة الرحلات التي تربط العاصمة بالولايات الشرقية ستعرف تذبذبا أما الرحلة التي تربط العاصمة بين قسنطينة ستتوقف بداية من 20 ماي الجاري على أن تستأنف الرحلات بداية من الفاتح جوان المقبل.

وأضاف ذات المتحدث، أن سبب توقف هذه الرحلات تعود إلى الأشغال التي تقوم بها المؤسسة على مستوى نفق بني عمران الذي يعود إلى القرن الماضي، وكذا إزالة السكة من النفق، غير أن الأشغال ستعرف مدة تفوق 10 أيام إلا أنه سيفتح الخط مع إبقاء الأشغال جانبا، خاصة وأن مؤسسة النقل بالسكك الحديدية تسجيل 12 رحلة بين الجزائر وسطيف والجزائر والبويرة وكذا عنابة والجزائر العاصمة.