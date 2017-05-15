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بن غبريط... توفير النقل المدرسي لمترشحي الامتحانات الرسمية في المناطق النائية

نشر يوم 2017/05/15 2305 0 مريم. ع بن غبريط... توفير النقل المدرسي لمترشحي الامتحانات الرسمية في المناطق النائية
أكدت وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريط، أنه سيتم توفي النقل المدرسي للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية القاطنين بمناطق نائية.

وخلال ندوة صحفية عقتها مسؤولة قطاع التربية أنه سيتم التكفل بتوفير وسائل النقل للتلاميذ خلال مدة اجتياز الامتحانات الرسمية وهذا تفاديا للإلتحاق بمراكز إجراء الامتحانات متأخرين.

وأوضحت بن غبريط أن السلطات المحلية ستعمل على تعزيز النقل المدرسي للتلاميذ المقبلين على الامتحانات النهائية خاصة منهم بالمناطق النائية، وهذا لتمكين التلاميذ من الإلتحاق بمراكز اجراء الامتحانات في الوقت المحدد وتفادي التأخرات.

ويذكر أن السنة الماضية تم إقصاء عدد من كترشحي شهادة البكالوريا بسبب تأخرهم في الالتحاق بمراكز اجراء الامتحانات. 

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