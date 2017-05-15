قتيلان في حادث مرور ببسكرة

وكشف نفس المصدر، أن الحادث الذي وقع في الطرق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي بسكرة، وخنشلة، مرورا ببلدية سيدي عقبة 18 كلم شرق بسكرة، نجم عن تصادم بين سيارتين سياحيتين كانتا تسيران في اتجاه واحد .

وأوضح ذات المصدر، أن هذا الحادث تسبب في وفاة شخصين، وهما رجل يبلغ من العمر 50 سنة وتلميذ عمره 13 سنة، وإصابة 3 آخرين بجروح وصفت بالبليغة.

وتم نقل الجرحى نحو مصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية بسيدي عقبة لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويل جثماني الضحيتين نحو مصلحة حفظ الجثث لذات المرفق الصحي.

وأفاد شهود عيان أن الحادث وقع عندما كان سائق إحدى المركبتين متوقفا لنقل التلميذتين حيث صدمته سيارة من الخلف.

من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد ظروف ملابسات الحادث .