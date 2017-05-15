فضاءات ترفيهية أمام السدود قريبا والأوحال لصناعة الآجر

وقال براقي أرزقي، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن لجنة وزارية مشتركة تدرس ملفات المستثمرين في هذا المجال لإبداء الرأي التقني بخصوص سدود "تاقصبت" بتيزي وزو و"بوكدران" بتيبازة و "بني هارون" في ميلة.

متابعة التوحل في السدود بتقنية نووية

وبخصوص الأوحال التي تتواجد في 10 سدود، على المستوى الوطني، أعلن أرزقي عن مشروع علمي يركز على متابعة التوحل في السدود باستعمال "تقنية نووية"، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهدف منه هو الإستفادة من خبرة المختصين الدوليين لتكوين طاقات وطنية في هذا المجال.

مشروع لاستخدام الأوحال في صناعة الآجر

وأضاف أرزقي أن هناك مشروع قيد الدراسة لاستخدام الأوحال في صناعة الآجر، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع شركات وطنية وشركة لإناج الإسمنت من أجل استخدام الوحل كتركيبة في هذا المنتوج.

وأشار المتحدث، أن نسبة إمتلاء السدود المستغلة عبر الوطن بلغت 70 بالمائة إلى يومنا هذا، باكثر من 4.8 مليار متر مكعب من المياه المخزنة.