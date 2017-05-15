هذه هي حقيقة إحباط محاولة اختطاف رضيع من مستشفى بالوادي

وحسب التفاصيل التي تحصلت عليها النهار أونلاين، فإن القصة بدأت بقيام امرأتين، إحداهما قابلة تعمل بذات المستشفى، على وضع مولودين لهما، غير أن أحد الرضيعين توفي فور ولادته.

وعندما انتهت فترة إقامة القابلة بالمستشفى وقربت آجال مغادرتها، حاولت جلب مولود رضيع تقول إنها ابنها معها، لكنها قوبلت برفض من امرأة وضعت هي الأخرى في نفس اليوم، حيث زعمت هذه الأخيرة أن المولود الرضيع الذي ولد حيا هو ابنها، لينشب خلاف بينهما وتندلع اتهامات بمحاولة سرقة المولود بين كلتي المرأتين.

وقد تدخلت مصالح الشرطة على الفور، وفتحت تحقيقا في الموضوع، سيما وأن الإجراءات التي يفترض أن يتم العمل بها بالمستشفى تقتضي ترقيم المواليد برموز خاصة بكل امرأة لتحديد هوية كل مولود جديد وتفادي الخلط بينه وبين آخر.

وقد تحولت هذه القضية الى قضية رأي عام محلي، خصوصا بعدما انتشرت إشاعات مفادها إحباط محاولة اختطاف رضيع بالمستشفى.