خمس أسواق للرحمة شهر رمضان في العاصمة

أكد المنسق الولائي لاتحاد التجار الجزائريين بالعاصمة سيدعلي بوكروش بان والي ولاية الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ و بالتنسيق مع مديرية التجارة سيتم فتح خمس أسواق رحمة و التي ستضم 365 خيمة موزعة عبر كل من بلدية عين البنيان ، بلدية باب الواد " بساحة الساعات الثلاث "،ببلدية الرويبة ، بلدية سيد امحمد "بساحة اول ماي" و بلدية الحراش ، وهذا مع دخول شهر رمضان، اما بباقي البلديات يقول نفس المتحدث بان غياب الاوعية العقارية حال دون ذلك.

وأضاف نفس المتحدث في حديث لـ"النهار اولاين" بان هذه الاسواق سيتم دعمها من قبل مؤسسات عمومية و خاصة من بينها مؤسستين تابعتين لوزارة الفلاحة الاولى خاصة بالخضر و الفواكه و الثانية خاصة باللحوم البيضاء و الحمراء، والهدف من اشراك هذه المؤسسات يؤكد نفس المتحدث هو جلب مواد ذات نوعية جيدة بأسعار مغرية، هذا من جهة ومن جهة اخرى للحد من المضاربة في الاسواق بالعاصمة، كما انه سيتم تنصيب مراقبين من قبل مديرية التجارة لمراقبة الجودة و الاسعار.

وفيما يخص مطاعم عابر السبيل أكد المنسق الولائي لاتحاد التجار الجزائريين بالعاصمة بأن هناك 150 تاجر قد قدم لولاية الجزائر طلب بحيازة الرخصة لتحويل النشاط الى مطعم عابر سبيل.