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100 سوق عبر 45 ولاية لضمان استقرار الأسعار في رمضان

نشر يوم 2017/05/15 2417 0 إيمان علي إسماعيل 100 سوق عبر 45 ولاية لضمان استقرار الأسعار في رمضان
كشف المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات في وزارة التجارة عبد العزيز ايت عبد الرحمان عن فتح اكثر من 100 سوق خاص ببيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وذلك عبر 45 ولاية، بهدف استقرار الاسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل الضعيف.

 واشار ايت عبد الرحمان انه تم عقد منذ بداية السنة الجارية عدة اجتماعات  بين وزارة التجارة ودواوين الضبط وكذا وحدات الانتاج على غرار الديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني للحليب والديوان الوطني للخضر والفواكه ومجمع الحليب  "جيبلي"، من اجل ضمان وفرة المواد الغذائية خلال شهر رمضان الذي سيبدأ  نهاية ماي الجاري.

و بخصوص المنتجات الطازجة التي تشهد عادة ارتفاعا في السعر خلال الايام  الاولى من الشهر الفضيل، اكد  ايت عبد الرحمان أن السوق سيعرف تموين كافي من المنتجات الفلاحية الطازجة بما ان هذا الشهر سيتزامن مع موسم جني البطاطا  والبصل والطماطم.

 واشار ان الوزارة لن تتدخل الا بالنسبة للأسعار المقننة بينما الاسعار الحرة  تتشكل على مستوى الاسواق: "لا نستطيع مراقبة سعر غير محدد من طرف الدولة لأنه لا يوجد قانون يسمح بالتدخل"،حسب قوله.

 

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