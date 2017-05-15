توقيف 10 أشخاص استغلوا مسكنا لممارسة الدعارة في سيدي بلعباس

ألقت مصالح الشرطة بالأمن الحضري السابع في ولاية سيدي بلعباس، القبض على 10 أشخاص من بينهم 6 فتيات تتراوح أعمارهم بين 20و 35سنة، حولوا شقة لممارسة الرذيلة.

عملية توقيف المشتبه فيهم، جاءت عقب ورود معلومات لمصالح الأمن، مفادها وجود عدد من الأشخاص يستغلون مسكنا في ممارسة الأفعال المخلة بالحياء، خاصة خلال نهاية الأسبوع، لتباشر ذات المصالح بفتح تحقيق معمق للكشف عن ملابسات القضية، حيث وبعد عملية مداهمة تفتيش لمسكن المشتبه فيه تم ضبط 10 أشخاص بينهم ستة فتيات، كما تم حجز بعض الأسلحة البيضاء المحظورة وبعض الأغراض الأخرى، والتي تم حجزها لفائدة التحقيق، فيما اقتيد المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بتهمة إنشاء محل للفسق والدعارة.