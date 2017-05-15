جدولة ديون التجار والمؤسسات وإلغاء غرامات تحصيل الضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب المؤسسات والتجار والحرفيين عن تسهيلات جديدة ترمي إلى تبسيط إجراءات تسديد الديون الجبائية التي على عاتقهم وتتمثل في تطهير الديون الجبائية دون دفع غرامات التحصيل، و الدفع المقسط وجدولة الديون الجبائية.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للضرائب يمنح إمتباز تطهير الديون الجبائية يمنح للمكلفين بالضرائب الذين يقومون بتسديد كلي وعلى دفعة واحدة لأصول الديون الجبائية الاستفادة من إعفاء كلي، مسبق ودون تقديم طلب، من غرامات التحصيل المترتبة على هذه الديون .

كما يرمي إمتياز الدفع المقسط المكرس بأحكام المادة 156 من قانون الإجراءات الجبائية، معدلة ومتممة بالمادة 60 من قانون المالية لسنة 2017، إلى تمكين المكلفين بالضرائب من تسديد ديونهم على أقساط وفق جدول قد يصل إلى 36 شهرا مع تسديد دفعة أولية لا تتجاوز 10 %من مجموع الديون .

ويسمح إمتياز جدولة للمؤسسات التي تواجه ضائقة مالية والتي تقدم المبررات الكافية عن ذلك، بجدولة ديونها الجبائية على مدة قد تصل إلى 36 شهرا مع إعفاء كلي ومسبق لغرامات الوعاء والتحصيل في حالة ما إذا احترمت المؤسسات المعنية التزاماها المبرم مع قابض الضرائب .

و أوضح البلاغ أنه على المكلفين المعنيين الراغبين في تسوية وضعياتهم الجبائية التقرب من قباضات الضرائب التابعين لها للاستفسار أكثر عن هذه التسهيلات وتقديم طلباتهم.