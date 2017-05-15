وزارة التضامن الوطني تساهم بـ78 مليار سنتيم في العملية التضامنية لرمضان

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة أن قطاعها يساهم بـ780 مليون دج في العملية التضامنية الوطنية لشهر رمضان المقبل الموجهة للفئات المعوزة، أي بنحو 7 بالمئة من القيمة الاجمالية المخصصة لهذه العملية.

وأوضحت مسلم في تصريح للصحافة على هامش اليوم الاعلامي حول برامج مرافقة الاسرة في وضع صعب أن الوزارة تساهم في العملية التضامنية الوطنية لشهر رمضان المقبل بمبلغ مالي يقدر بـ"780 مليون دينار جزائري بحيث لا يتجاوز 7 بالمائة من المبلغ المالي الاجمالي المخصص لكل العملية".

وأضافت الوزيرة أن القيمة المالية لطرود المواد الغذائية التي توزع على المحتاجين في رمضان المقبل "لا تقل عن 5000 دج للطرد الواحد" مبرزة في الوقت ذاته أن العملية التضامنية تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأن وزارة التضامن الوطني عضو مساهم في هذه العملية عن طريق مدراء النشاط الاجتماعي عبر مختلف الولايات.