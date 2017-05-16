بالفيديو والصور.. الفرقاطة الثانية للقوات البحرية في طريقها إلى السواحل الجزائرية

وحسب المعلومات المتوفرة لدى موقع النهار "أونلاين"، فإن الفرقاطة "ميكو A200 "، التي اطلق عليها اسم "المدمر"، وتحمل رقم متن "911"، والتي تم صنعها من قبل شركة " Thyssenkrupp" للأنظمة البحرية في مدينة كيل بشمال ألمانيا، هي في طريقها إلى الجزائر حيث تولى الطاقم الجزائري قيادتها و خرجوا بها إلى المياه الدولية وستصل بعد أيام.

وكانت القوات البحرية قد استلمت أول فرقاطة التي اطلق عليها اسم "الرادع" شهر أفريل المنصرم، وتحمل رقم "910"، حيث أشرف على تفتيشها الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وللإشارة، السفينتين الحربيتين مزودتين بأحدث التكنولوجيات العالية الدقة في المجال العسكري البحري والقادرتين على العمل والتدخل في نطاق واسع لأداء مهام متعددة، واللتان تعزز بهما قواتنا البحرية في إطار المخطط التطويري الرامي إلى تحديث وعصرنة أسطولها البحري، والذي سيسهم في الرفع من القدرات الدفاعية، في تطوير وتعزيز قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

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