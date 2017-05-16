36 درجة مئوية على شرق البلاد يوم الخميس

أكدت مصالح الأرصاد الجوية في حديث لـ"النهار أولاين"، على أن الاجواء ستكون مشمسة و مستقرة على كامل ولايات الوطن غير ان الرياح ستكون قوية نسبيا على الساورة ، الصحراء الوسطى و الواحات، حيث ستصل سرعة الرياح الى 50 كيلومتر في الساعة.

وفيما يخص درجات الحراة القصوى المسجلة ليوم الغد الاربعاء تؤكد نفس المصادر على انها ستتراوح ما بين 28 الى 29 درجة مئوية على السواحل الغربية و الوسطى و تصل الى 34 درجة بالمناطق الداخلية ، كما ان درجات الحرارة ستزداد ارتفاعا يوم الخميس لتصل الى 36 درجة مئوية على المناطق الشرقية للبلاد.

غير ان الاجواء بالجنوب الجزائري ستبقى دائما حارة نسبيا لتتراوح ما بين 41 الى 45 درجة مئوية بداية من يوم الغد الاربعاء الى غاية يوم الخميس المقبل.