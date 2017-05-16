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لعمامرة يحل غدا الأربعاء بواشنطن لبحث تعزيز الشراكة الجزائرية الأمريكية

نشر يوم 2017/05/16 533 0 و.أ.ج/ مريم لعمامرة يحل غدا الأربعاء بواشنطن لبحث تعزيز الشراكة الجزائرية الأمريكية
سيشرع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية التعاون الدولي رمطان لعمامرة، في زيارة عمل إلى واشنطن، ابتداء من يوم غد الأربعاء، وهذا بدعوة من كاتب الدولة الأمريكي ريكس تيليرسون، الذي سيتحادث معه حول التعاون الثنائي والقضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة ستسمح لرئيسي الدبلوماسية الجزائرية و الأمريكية في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتحسبا لانعقاد الدورة الوزارية الرابعة بتبادل وجهات النظر حول المسائل الدولية المدرجة في أجندة الامم المتحدة لاسيما المسألة الفلسطينية والأزمة في ليبيا وسوريا والوضع في الساحل و مسألة الصحراء الغربية.

وسيتطرق الطرفان خلال محادثتهما إلى التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للأوطان وكذا المحاور الكبرى للمساهمات الأمريكية من اجل تحقيق السلم والامن والتنمية في افريقيا.

وأضاف البيان أن لعمامرة سيجري خلال هذه الزيارة التي تدوم يومين مشاورات مع مسؤولين سامين في الكونغرس الامريكي حول آفاق تعزيز الشراكة  الجزائرية الامريكية وكذا حول مسائل دولية واقليمية. 

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