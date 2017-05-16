أجهزة التشويش لن تكون متوفرة بكافة مراكز الإمتحانات

وأشار مولود بولسان خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن مراكز طبع وحفظ المواضيع المتعلقة بإمتحانات البكالوريا لهذا العام مؤمنة ومحصنة كليا، وأن كل التحضيرات البيداغوجية واللوجستية ضبطت لإنجاح هذه الإمتحانات المصيرية في المسار التربوي للتلاميذ، مفيدا بأنه تم تأمين مراكز الطبع تحت إشراف لجنة قطاعية مشتركة تضم الداخلية والدفاع الوطني وقطاعات أخرى، وهي لجنة مختصة في تأمين المواقع الحساسة للدولة، كما تم وضع مجموعة كبيرة من مراكز الإجراء تحت المراقبة، من خلال تنصيب كاميرات على مستوى أمانة المراكز التي تعد مركز الحركة لوثائق الإمتحانات.

أما بخصوص أجهزة التشويش فقد أبرز المتحدث ذاته أنها لن تكون متوفرة في كل المراكز، إلا أنه طمئن بأن كل الترتيبات الخاصة بتأمين مراكز الإجراء مؤمنة تماما وقد كانت محل زيارة اللجنة الأمنية الولائية.