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إحباط محاولة لتهريب قرابة قنطارين من الكيف في تلمسان

نشر يوم 2017/05/16 1102 0 أمينة/ج إحباط محاولة لتهريب قرابة قنطارين من الكيف في تلمسان
أحبط حراس الحدود لولاية تلمسان، اليوم الثلاثاء، محاولة إدخال حوالي 160 كلغ من مادة الكيف المعالج، نحو التراب الوطني، كانت قادمة من المغرب، حسبما أفاد به عناصر الدرك الوطني.

وكشف ذات المصدر، أن العملية التي قام بها عناصر الدرك الوطني تمت بناء على استغلال معلومات وردت لذات المصالح، الامر الذي دفعهم إلى تعزيز التشكيل الأمني قرب الحدود بين الجزائر والمغرب.

وأوضح ذات المصدر، أن حراس الحدود قد ضبطوا شخصا على مستوى الشريط الحدودي وهو يتأهب  لاستلام كمية من المخدرات، التي أوصلوها المهربون من المغرب إلى  غاية الحدود مع الجزائر. 

وحسب نفس المصدر، قد أسفرت العملية عن حجز هاتفين محمولين ضبطا لدى الشخص الموقوف، إلى جانب  مبلغ مالي يزيد عن 110 ألاف دج .

وأشار المصدر،  بأنه تم فتح  تحقيق حول ملابسات هذه القضية.

 

 

 

 

 

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