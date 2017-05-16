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قطع الكهرباء والغاز عن 22 ألف زبون في تيبازة بسبب الديون

نشر يوم 2017/05/16 955 0 إيمان ضيف الله قطع الكهرباء والغاز عن 22 ألف زبون في تيبازة بسبب الديون
أعلنت مديريّة توزيع الكهرباء والغاز بولاية تيبازة اليوم الثلاثاء، عن الشروع السبت المقبل في حملة واسعة لقطع الكهرباء على قرابة 22 ألف زبون التابعين للوكالة التجارية للقليعة من أجل تحصيل الديون التي تقدر بـ 210 مليون دينار جزائري حسب بيان للمديرية.

و أوضح البيان، أنه في إطار تنفيذ حملة تحصيل جندت مصالح مديرية التوزيع  بتيبازة كل أعوانها وعمالها من أجل الشروع يوم السبت 20 ماي في قطع التزوّد بالكهرباء والغاز على الزبائن المتخلفين المقدر عددهم بـ 21920 زبون عن تسديد  مستحقات الشركة و البالغة 210 مليون دينار جزائري على مستوى الوكالة التجارية للقليعة وحدها. 

و تعني العملية كل الزبائن بدون استثناء أي سواء كان زبون أو إدارات عمومية أو تجار و مصانع  مبرزا البيان أن مستحقات مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بتيبازة على مستوى كل الوكالات التجارية قد بلغت 650 مليون دج. 

من جهة أخرى، جدّدت مديرية التوزيع بتيبازة دعوة زبائنها إلى التقرّب من الوكالات التجارية لتسديد مستحقات الشركة قبل تاريخ الـ 20 ماي 2017 . 

 

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