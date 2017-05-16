قطع الكهرباء والغاز عن 22 ألف زبون في تيبازة بسبب الديون

و أوضح البيان، أنه في إطار تنفيذ حملة تحصيل جندت مصالح مديرية التوزيع بتيبازة كل أعوانها وعمالها من أجل الشروع يوم السبت 20 ماي في قطع التزوّد بالكهرباء والغاز على الزبائن المتخلفين المقدر عددهم بـ 21920 زبون عن تسديد مستحقات الشركة و البالغة 210 مليون دينار جزائري على مستوى الوكالة التجارية للقليعة وحدها.

و تعني العملية كل الزبائن بدون استثناء أي سواء كان زبون أو إدارات عمومية أو تجار و مصانع مبرزا البيان أن مستحقات مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بتيبازة على مستوى كل الوكالات التجارية قد بلغت 650 مليون دج.

من جهة أخرى، جدّدت مديرية التوزيع بتيبازة دعوة زبائنها إلى التقرّب من الوكالات التجارية لتسديد مستحقات الشركة قبل تاريخ الـ 20 ماي 2017 .