سلال يستقبل وزير العدل المالي.. وهذه أهم القضايا التي تطرقا إليها

وأوضح نفس المصدر، إلى أن اللقاء تميز بـ "تبادل وجهات النظر" حول علاقات الشراكة في المجال القضائي، مضيفا أن وزيرا العدل للبلدين اتفق في نفس الاطار على "تعميق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين طبقا للقرارات التي اتخذت خلال الدورة الـ 12 للجنة العليا المختلطة للتعاون".

وأضاف البيان، أن اللقاء سمح بتبادل وجهات النظر حول "الأولويات الراهنة والاليات الواجب اعتمادها وكذا الوسائل الواجب تسخيرها سويا بغية تعزيز الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في مجال التكفل بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والانساني المترتب عن العودة التدريجية للسلم و الامن و الاستقرار" في مالي.

ولدى تطرقه الى الجانب الامني، أشار الوزير الأول عبد المالك سلال إلى "اهمية توحيد جهود كل الأطراف"، مبرزا "وفاء الجزائر لمبادئها و التزاماتها وهو الموقف الذي يعد مطلبا لشعبها و قيادتها"، وفقا لذات البيان.