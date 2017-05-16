اللواء هامل يثني على القرارات التي توجت جمعية الأفريبول

وخلال اختتام فعاليات الجمعية العامة، التي جرت اليوم الثلاثاء بفندق الأوراسي، شكر الهامل كل الدول الأعضاء على الدعم الكبير والمشاركة الفعالة والمساهمة المتميزة وعلى الجهود المخلصة التي بذلوها لإنجاح هذا التجمع الأمني الافريقي الكبير.

وفي كلمته التي ألقاها في فعاليات الاختتام أكد عبد الغني هامل، أن هذا اللقاء جرى في جو أخوي ميزته الجدية في عرض وتبادل الأفكار وطرح القضايا وسير المناقشات واقتراح الحلول المناسبة لها والتي كان لها أثر كبير في الخروج بقرارات هامة توجت أشغالنا والتي ستشكل بالنسبة لنا خارطة الطريق، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده بصفته مدير الأفريبول لتنفيذها على أكمل وجه بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في الأفريبول والاتحاد الإفريقي.

وأضاف المدير العام للأمن الوطني، أنه بالنظر إلى تعدد واختلاف التحديات من منطقة إلى أخرى "سنعمل بعد تحديد مواطن القوة والثغرات المحتملة على وضع نظام ملائم لتطوير القدرات البشرية لأجهزة الشرطة الأفريقية وتنميتها بصفة ناجحة".

وقال المتحدث أنه "لتوثيق التعاون والتنسيق بين أجهزتنا سنسهر على وضع أنظمة اتصال عصرية خاصة بهذه البنية الفتية كالموقع الالكتروني وقواعد البيانات لآداء مهامها على أحسن وجه لا سيما في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، تكون تحت تصرف جميع أجهزة الشرطة الافريقية ونخص بالذكر بعض الجرائم كالاتجار بالأسلحة والاتجار بالشر وتجارة المخدرات التي تعد من الأولويات في الوقت الراهن."

كما توجه بالشكر إلى كل من الوزير الأول عبد المالك سلال على دعمه واشرافه على افتتاح الاجتماع، ورؤساء منظمات الشرطة الاقليمية والانتربول على تعاونهم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الشرطي على الصعيدين الدولي والاقليمي لمواجهة مختلف التحديات الامنية.

وفي الأخير تمنى هامل عودة ميمونة لكل المشاركين في الاجتماع والتوفيق والنجاح في تأدية مهامهم النبيلة.