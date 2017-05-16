انقطاع التزود بالماء الشروب في عدة بلديات بالعاصمة غدا الأربعاء

وأوضحت شركة "سيال" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها ستقطع التزود بالماء الصالح للشرب، على كل من بلدية بئر خادم، جسر قسنطينة والسحاولة، بسبب تنظيف الهيكل الرئيسي للتوزيع،وفي إطار الحفاظ على نوعية المياه الموزعة، بكل م

وأفاد ذات البيان، أن الانقطاع سيكون غدا الأربعاء، وسيستمر 8 ساعات، سيشمل بصفة كلية بلدية بئر الخادم. بينما ستشهد بلدية جسر قسنطينة انقطاعا جزئيا يشمل: "عين النعجة، عين المالحة، حي 812 مسكن، حي عدل، وحي 200 مسكن بعين المالحة. بالإضافة إلى حي عدل وحي 724 مسكن بجنان سفاري". كما سيشمل أيضا بلدية السحاولة.

ومن جهتها أكدت شركة "سيال"، أنها ستعمل على توفير المياه المؤسسات العمومية وكذا المستشفيات بتخصيص صهاريج، وأن عملية التزود بالمياه ستعود بصفة تدريجية عند الانتهاء من الأشغال.