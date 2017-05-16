توقيف أستاذ جامعي متلبسا بتسلم رشوة لتضخيم نقاط الطلبة في دالي ابراهيم

وحسب ما تحصلت عليه النهار أونلاين من معطيات، فإن الأستاذ الذي يدرس مقياس معايير محاسبية في تخصص علوم تجارية ومحاسبة، قد جرى توقيفه في حالة تلبس بتعاطي رشوة، بعدما أوقع به طالب، تعرض للابتزاز من طرف الأستاذ.

وتفيد المعطيات التي تحوزها النهار أونلاين، أن عددا من الطلبة اشتكوا لرئاسة الجامعة بشأن تعرضهم لابتزاز من طرف أحد الأساتذة، الذي كان يطالبهم بإحضار مبلغ 10 آلاف دينار مقابل تعديل علاماتهم المتحصل عليها في الامتحانات، قبل أن يتم إبلاغ مصالح الأمن التي نصبت كمينا له، من خلال تصوير مجموعة من الأوراق النقدية، وأوقعت به في حالة تلبس.

وقد جرى تصوير الأستاذ خلال عملية تسلمه للنقود، قبل أن ينقض عليه عدد من عناصر الأمن، ليتم اقتياده لمركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، في انتظار تحويله للمثول أمام وكيل الجمهورية.