جمال ولد عباس.. الرئيس بوتفليقة هو المخول للإعلان عن اسم الوزير الأول وطاقمه

وكشف ولد عباس، في تصريحات أدلى بها بمقر الحزب بالعاصمة، أن رئيس الجمهورية كلف رئيس الحكومة الحالي عبدالمالك سلال بإدارة مشاورات حول الحكومة الجديدة.

وأضاف الأمين العام لحزب بجهة التحرير الوطني، أن 5 أحزاب معنية بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في جولتها الأولى هي حزب جبهة التحرير "الأفلان والتجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، تجمع أمل الجزائر "تاج"، الحركة الشعبية الجزائرية "الأمبيا"، حركة مجتمع السلم "حمس".

وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي، قد أعلن في وقت سابق، أن تعيين وزير أول جديد هو من صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.