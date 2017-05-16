فك لغز مقتل شاب مجوهراتي في عين الدفلى.. والقتلة 3 من أصدقائه

وحسب مصادر مطلعة تحدثت للنهار أونلاين، فإن مصالح الأمن وفور تلقي نداء إغاثة من قبل المواطنين على خلفية وجود جثة شاب مغمورة بالدماء على حافة الطريق بمنطقة بني بوخنوس التابعة إقليميا لبلدية تيبركانين بولاية عين الدفلى على نحو 5 كلم عن مسقط رأس الضحية، وبعد معاينة الجثة اتضح أنها تعود إلى شاب تعرض للذبح من الوريد إلى الوريد من قبل مجهولين قبل سرقة سيارة الضحية من نوع "كيا بيكانتو"، ولاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وبعد تكثيف المصالح الأمنية تحقيقاتها، تم اللجوء الى استغلال سجل المكالمات الهاتفية من هاتف الضحية واليه، حيث تبين أن القتيل كان على اتصال مستمر مع ثلاثة من أصدقائه، حتى قبل دقائق من وقوع الجريمة.

وبتوفر الأدلة والاثباتات تم التعرف عن منفذي الجريمة البشعة، أين قامت المصالح ذاتها بإلقاء القبض عليهم، وما يزال التحقيق جار في القضية التي أثارت الفزع والرعب بولايتي الشلف وعين الدفلى.