رفع أسعار النقل البحري "الموسمي السياحي" بـ100 %

قررت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، رفع أسعارها الخاصة بالرحلات البحرية الداخلية الرابطة بين مختلف الموانئ الوطنية، وذلك بنسب تتراوح ما بين 50 و100 من المائة، فيما سيتم إلغاء الخطوط الرابطة بين ميناء الجزائر شرشال تيبازة، والجزائر أزفون والجزائر جيجل.

وكشف، أمس، مدير الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري، محلبي سعيد، في تصريح لـ "النهار أونلاين" عن الاكتفاء بكراء 3 بواخر سياحية، من إيطاليا، لضمان الرحلات السياحية البحرية الداخلية الرابطة بين الموانئ الوطنية، ويتعلق الأمر بباخرة "إيسكيمار 3" والتي تتسع لـ350 مسافر، وباخرة "ماريا دو ناتا" والتي سيتمكن 312 شخص السفر عليها، بالإضافة إلى الباخر الثالثة المسماة "إيسكيمار" بقدرة حمل 300 شخص.

بالإضافة إلى البواخر التي تم كراؤها، ستعتمد المؤسسة الوطنية للنقل البحري على البواخر الوطنية، على غرار "الباجي مختار" والتي ستخصص لنقل المسافرين من ميناء الجزائر إلى ميناء بجاية، بالإضافة إلى باخرة "سيرايدي" ستضاف إلى الخط الرابط بين ميناء الجزائر والجميلة "لامادراغ" ببلدية عين البنيان، حسب ذات المتحدث.

ومن جهته، قال المسؤول التجاري، رفيق كريتلي، إنه تم إلغاء 4 وجهات بحرية، ويتعلق الأمر بكل من الرحلات الرابطة بين الجزائر جيجل، الجزائر أزفون، الجزائر تيبازة شرشال.

وفي السياق ذاته، كشف عن زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر الرحلات الداخلية الموسمية، حيث سيتم رفع تسعرة تذكرة الرحلة بين ميناء الجزائر وميناء الجميلة إلى 200 دينار بدلا من 100 دينار، وهو نفس سعر تذكرة الرحلة الرابطة بين ميناء الجزائر تمنفوست، المرتقب برمجته في حال انتهاء الاشعال به الفاتح جويلية المقبل، تاريخ انطلاق الرحلات البحرية السياحية الداخلية، والتي ستبقي إلى نهاية موسم الاصطياف، فيما سيتم رفع سعر الرحلة الرابطة بين ميناء الجزائر بجاية إلى ألف و400 دينار بدلا من ألف و200 دينار.