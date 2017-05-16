باخرتان بحريتان تربطان عين الترك بوهران في 25 دقيقة

قال، أمس، مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل البحري، أمس، في تصريح لـ "النهار أونلاين"، إن الخط البحري الرابط بين مدينتي وهران وعين الترك، سيدخل حيز الخدمة بداية من جويلية المقبل، أين سيعمل الخط على تقليل الضغط الذي تعيشه المدينتان خلال موسم الاصطياف، ويقلص مدة التنقل بينهما إلى 25 دقيقة فقط.

ولضمان السير الحسن للعملية، أكد ذات المتحدث عن تسخير باخرتين تم كراِؤهما من إيطاليا، مطابقتين للمعايير العالمية، وبقدرة استيعاب تفوق 200 مقعد، حيث سيتم برمجة رحلتين في نفس الوقت، أين ستنطلق الرحلة المتوجهة من وهران نحو عين الترك في نفس الوقت الذي تنطلق فيه الرحلة الرابطة بين عين الترك وهران.

وبخصوص السعر، أكد أنه لن يتجاوز الـ200 دينار للشخص.