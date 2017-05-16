الإفراج عن لاعب كرة قدم نشر فيديوهات خليعة لطليقة فنان معروف

فصلت هيئة محكمة الدار البيضاء، صبيحة اليوم الثلاثاء، في الفضيحة الأخلاقية التي كانت بطلتها زوجة سابقة لفنان جزائري معروف في طابع الراي، والتي وقعت ضحية جريمة إلكترونية إثر نشر صور وفيديوهات مخلة بالحياء على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، من قبل عشيقها لاعب معروف في كرة القدم بأحد أندية ولاية وهران، يصغرها بـ13 سنة، والذي أدين بعام حبسا مع وقف التنفيذ، ويتعلق الأمر بالمدعو "ب. أ. صدام"، الذي ربطته علاقة غرامية مع ضحيته بدأت عن طريق موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، دامت لـ4 سنوات قبل أن تنهي بين اروقة المحاكم مباشرة بعد انفصالهما لرفض المتهم الزواج من ضحيته.

القضية انطلقت عقب شكوى بتاريخ 27 أفريل المنصرم، قيدتها طليقة الفنان الجزائري المعروف، أمام مصالح الأمن بمقاطعة باب الزوار بالعاصمة، لأجل متابعة عشيقها الذي يصغرها بـ13 سنة، ويتعلق الأمر بالمدعو "ب.ج. أحمد صدام"، متهمة إياه بنشر صور وفيديوهات مخلة بالحياء على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" بغرض تداولها من قبل نشطاء، وهذا بعد علاقة غرامية جمعتها مع المتهم الذي يعدّ لاعب كرة قدم معروف في ولاية وهران، هذا الأخير تعرفت عليه الضحية عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فايبسبوك" منذ 4 سنوات، لتتطور العلاقة بينهما وأصبحت غرامية إلى درجة أنه أصبح يسافر من مقر إقامته بوهران إلى غاية منزلها بالعاصمة لأجل الإقامة معها.

وبتاريخ الوقائع الموافق لـ26 أفريل الفارط، وبعد أن أمضى المتهم ثلاثة أيام مع ضحيته مقيما بشقتها في باب الزوار شرق العاصمة، نشب خلاف بينهما في حدود الساعة السادسة مساء، فطلبت منه مغادرة شقتها على عجل، إلا أن المتهم رفض ذلك، فقامت الضحية بالاتصال برجال الشرطة الذين داهموا المكان وألقوا القبض عليه متلبسا بالجرم داخل شقتها، كما تم حجز قرص مضغوط يحتوي على فيديوهات وصور مخلة بالحياء، وعليه تم اقتياد المعني إلى التحقيق، أين أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بإيداعه الحبس المؤقت بتهمة التشهير عبر الأنترنيت والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص.

وكان المتهم خلال مثوله للمحاكمة الأسبوع الفارط، قد أنكر الجريمة الإلكترونية التي نسبتها إليه عشيقته الضحية، مؤكدا أن القضية كيدية ومفبركة من المشتكى منها، كونه رفض الزواج بها، معترفا في خضم تصريحاته بأن المعنية ربطته بها علاقة غرامية منذ سنوات خلت، وحينها تبادلت معه صورا لها عبر موقع التواصل "فايبر"، من بينها صورتان خليعتان يظهر فيها رفقتها، نافيا نشرها لفضحها، خاصة وأن الفيديوهات والصور معظمها تجمعها به، مما سيمس بسمعته وتقضي على مستقبله الكروي كونه لاعب كرة قدم مشهور، مطالبا بتبرئته لأجل إكمال مشواره الكروي.