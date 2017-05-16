الدرك يطيح بعصابة لسرقة السيارات بالجزائر العاصمة

تمكنت مؤخرا الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بأولاد شبل، التابعة للكتيبة الاقليمية لبئر التوتة، بولاية الجزائر من توقيف ستة أشخاص كونوا شبكة اجرامية مختصة في سرقة السيارات حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بيان للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالعاصمة.

وأوضح البيان ان القاء القبض على المشتبه فيهم جاء اثر معالجة قضية مع بداية شهر مارس المنصرم من قبل عناصر الدرك الوطني بالكتيبة الاقليمية لبئر التوتة بعد تلقيها بلاغا من قبل سائق سيارة تعرض الى عملية اعتداء سرقة مركبته ببلدية أولاد شبل.

وأفاد الضحية أنه كان متواجدا عشية يوم الاعتداء عليه بالقرب من محطة نقل المسافرين بالقرية الفلاحية لحي الكثبان الرملية بالشراقة أين تقدم منه ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية وطلبوا منه نقلهم الى أولاد شبل، وعند وصولهم لأحد المسالك بذات البلدية طلبوا منه التوقف قصد النزول وفي ذات الاثناء قام أحد الراكبين الجالسين خلفه بخنقه و تثبيته على الكرسي أما الشخصان الآخران فقاما بضربه ضربا مبرحا حتى أغمي عليه ثم انزلوه من المركبة مع تقييده بواسطة شريط لاصق قبل رميه على حافة الطريق وسلبه سيارته مع جميع وثائقها ورخصة السياقة وأغراض آخرى، ليلوذوا بالفرار باتجاه بلدية الشبلي بولاية البليدة.

وأضاف بيان مصالح الدرك أنه فور تلقي تبليغ بهذه الواقعة تم التنقل على جناح السرعة إلى عين المكان أين تم إسعاف الضحية وفتح تحقيق معمق ونشر الأبحاث عن السيارة المسروقة وأوصاف المعتدين ليتم لاحقا رصد المركبة بإقليم ولاية المسيلة، أين اقتيد السائق الى مقر كتيبة بئر التوتة للتحقيق معه والكشف عن هوية بقية شركائه ويتعلق الأمر بخمسة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 20 الى 30 سنة.

وسمح التحقيق في القضية بالكشف عن عملية سرقة مماثلة قام بها الجناة بمدينة بوقرة بولاية البليدة تمثلت في سرقة مركبة والاعتداء على صاحبها، والذي تمكن من التعرف بعد استدعائه على هوية المعتدين.

من جهته أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك بالبليدة وعن جناية "السرقة بالعنف والتعدد مع توفر ظروف الليل "بإيداع أربعة من المشتبه فيهم رهن الحبس الاحتياطي، فيما تم وضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية في إنتظار محاكمة الجميع وفقا لما يقتضيه القانون.