وزارة الشؤون الدينية تستحدث قناة إخبارية إلكترونية

أعلن اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، من ولاية عين الدفلى عن مشروع لاستحداث قناة إخبارية الكترونية من قبل الوزارة هو حاليا في "مرحلة النضج".

وسيسند لهذه القناة بعد دخولها حيز الخدمة مهام تغطية الندوات والملتقيات وغيرها من الأنشطة المنظمة من قبل وزارة الشؤون الدينية في جميع مناطق البلاد، حسبما أوضحه الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الملتقى الدولي الـ13 للمذهب المالكي الذي انطلقت أشغاله صبيحة اليوم، مشيرا إلى عقد مصالحه لـ15 مؤتمرا سنويا.

وقال وزير الشؤون الدينية: "إن عدد من المواطنين يطرحون مشكل عدم إمكانية متابعتهم للجلسات العلمية الرائدة المنظمة على غرار هذا الملتقى المهتم بالمذهب المالكي"، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يستقطب الكثير من المهتمين من مراكز البحوث العالمية في العلوم الإسلامية بسبب المنهجية والدقة التي ميزت الطبعات السابقة لهذا الحدث العلمي.

وبالإضافة إلى مهام نشر الندوات والفعاليات العلمية الأخرى أكد الوزير بأن القناة المستقبلية ستعمل على إظهار خصوصيات المرجعية الدينية الوطنية "المذهب المالكي" وعلماؤه من خلال المراحل المختلفة من تاريخ الجزائر، واصفا هذا المذهب بـ"صمام أمان الوحدة والأمن الوطني".

وأضاف محمد عيسى "من الواضح أن عددا من الجوانب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل إطلاق القناة المذكورة وهي تلك المتعلقة بالجوانب الفنية والمهارات التي تضمن تنشيطها".