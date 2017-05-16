تسليم أزيد من 10.2 مليون جواز سفر و4.2 مليون بطاقة تعريف بيومتريين

كشف مدير العصرنة بوزارة الداخلية، عبدالقادر هني، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسليم أزيد من 10.2 مليون جواز سفر وأكثر من 4.2 مليون بطاقة تعريف بيومريين.

وأضاف هني في تصريحات على هامش الأيام الدراسية الأولى حول عصرنة المرفق العام أنه تم تسليم 10208082 جواز سفر بيومتري و 4282484 بطاقة تعريف بيومترية إلى غاية يوم أمس، مؤكدا أن إلغاء بطاقة التعريف بصيغتها القديمة لن يتم قبل سنة 2019.

وكشف المتحدث أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعمل على مشروع إعداد بوابة الكترونية على مستوى كل بلدية.