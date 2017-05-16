إصابة 6 أشخاص بتسمم غذائي في غليزان

وحسب ذات المصدر، انه تم إستقبال 6 أشخاص تعرضو لتسمم غدائي جراء تناولهم للحم دجاج فاسد، في مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية، محمد بوضياف لغليزان، حيث بدت عليهم أعراض تسمم غذائي، من تقيء وألام في المعدة أين قدمت لهم الاسعافات اللازمة .