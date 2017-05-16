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إصابة 6 أشخاص بتسمم غذائي في غليزان

نشر يوم 2017/05/16 2114 0 م . فيصل إصابة 6 أشخاص بتسمم غذائي في غليزان
إستقبل مساء أمس الاثنين، مستشفى محمد بوضياف لغليزان، 6 أشخاص تعرضو لتسمم غدائي، بسبب تناولهم للحم دجاج فاسد، حسب مصدر إستشفائي .

وحسب ذات المصدر، انه تم إستقبال 6 أشخاص تعرضو لتسمم غدائي جراء تناولهم للحم دجاج فاسد، في مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية، محمد بوضياف لغليزان، حيث بدت عليهم أعراض تسمم غذائي، من تقيء وألام في المعدة أين قدمت لهم الاسعافات اللازمة .

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