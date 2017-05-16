تخلصوا من الأحقاد وعيشوا المحبة والإخاء

نلتمس في بعض الأحيان قساوة القلوب التي سيطرت على تصرفات بعض الأشخاص، ولأننا من أمة السلام والمحبة قدوتنا في ذلك سيد الخلق محمد عليه أزكى الصلاة والسلام، لقد كان له الصحبة والأحبة ولم يكن له خصيما، فحتى الذين عادوه وأذوه ما وجدوا فيه إلا طيبة القلب والسريرة .

قساوة القلوب من الأمراض النفسية الخطيرة في زرع الحقد والإجرام وسط المجتمع، فهذا مرض فتاك للإنسانية ولابد من الاستعانة بالتقرب من الله والصحبة الطيبة.

إن القلوب المغلفة والمنغلقة على عادات توارثها الأجيال سعت في تدهور الحالات الأسرية وحطمت بيوت وهدمت مباني، فقساوة القلوب عنوان للانحطاط الخلقي.

للتخلص من هذه الآفة يتطلب الصبر على الشدائد ومحاربة رفقاء السوء وتطهير المجتمع من الفساد، والسهر على تجديد العهد مع الله بتغيير أفكارنا ومناهجنا الخاطئة ومجالسة أهل العلم والمعرفة، خاصة أن شهر الغفران على الأبواب، فهي فرصة لإدخال قلوبنا إلى مصحة تطهير والخروج بها بيضاء ناصعة سليمة، لا تحمل حقدا لأي شخص، نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويحمي شبابنا وجزائرنا من كيد الكائدين.

@ بوزينة عبد الله