بالفيديو...أشغال المسجد الأعظم على وشك الانتهاء

بلغت أشغال تشييد المسجد الأعظم نسبة متقدمة في الانجاز، حيث يتوقع تسليمه في الأشهر القادمة .

ويعد المسجد الاعظم أكبر مسجد من حيث المساحة في القارة الافريقية وثالث مسجد بعد الحرمين الشريفين، بتربعه على مساحة 200.000 متر مربع على الساحل الشرقي للعاصمة الجزائر، وبقاعة صلاة تسع 150.000 شخص، الى جانب العديد من المرافق التي تجعل منه منارة للعلم وطالبيه، كالمدرسية القرآنية وقاعة للمؤتمرات ومراكز تعليمية وثقافية .

مسجد الجزائر الأعظم، ظهرت اليوم ملامحه الهندسية الغاية في الحسن والجمال، وتجلب الناظر الى صومعته التي يبلغ طولها 265 متر.