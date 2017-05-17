أمن العاصمة يفكّك شبكة دولية لتهريب الحبوب المهلوسة تضم 6 أجانب

وحسب المعلومات التي يحوز عليها موقع النهار "أون لاين"، فإنّ أمن العاصمة تمكّن من حجز 6 ألاف قرص مهلوس 60 بالمائة منها أقراص سوبيتاكس على محورين الأولى بمطار هواري بومدين والثانية بميناء العاصمة. كما تم توقيف 9 أشخاص منهم 3 ذوي سوابق عدلية مقيمين بالجزائر و6 آخرين مغتربين، حيث تم تحرير محظر قضائي في حقهم وتقديمهم للمثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء .

للإشارة، تعتبر أقراص السوبيتاكس من بين أخطر المهلوسات حيث تصنّف في المرتبة الثالثة بعد الكيف المعالج والكوكايين. ويبلغ سعر القرص الواحد ما بين 5 آلاف و12 آلف دينار جزائري.



