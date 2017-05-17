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6 آلاف حالة تسمم تسجل سنويا في الأعراس والمناسبات

نشر يوم 2017/05/17 178 0 أمينة داودي 6 آلاف حالة تسمم تسجل سنويا في الأعراس والمناسبات
تسجل الولائم والأعراس ما يفوق عن 6 آلاف حالة تسمم سنويا نتيجة إفتقار هذه الأماكن لشروط الحفظ والنظافة، خاصة وأن 60 من المائة من التسممات تكون بالأماكن الجماعية.

قال مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في حديث لـ"النهار أونلاين"، أن التسممات الغذائية أخذت منحى خطير خلال السنوات الأخيرة، غير أنه لا يتم التصريح بكافة الحالات سواء من قبل المؤسسات المعنية أو الأطباء، مفيدا أنه خلال السنة الفارطة تم تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة تسمم نجم عنها وفاة 9 أشخاص وأغلب هذه الحالات سجلت بالولائم والأعراس.

وأضاف ذات المتحدث، أن التسممات الغذائية تكثر أيضا خلال شهر رمضان بسبب اللحوم خاصة المجمدة، وكذا مشروب الشاربات الذي يستهلك بكثرة خلال الشهر الفضيل، ناهيك عن كثرة المواد المعروضة للبيع على حافة الطرقات والتي تنعدم بها الرقابة، مشيرا إلى أن المنظمة أطلقت حملة تحسيسية عبر التراب الوطني للوقاية من التسممات الغذائية.

وأشار زبدي، أن المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وبالتعاون مع وزارة التجارة ستقوم بوضع وسم توجيهي على المنتوجات التي سيتم مراقبتها من قبل المنظمة حتى يتمكن المواطن الجزائري من اقتنائها بأريحية.

 

 

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