أربعيني يحاول تفجير منزل عشيقته انتقاما من خيانتها له باسطاوالي

وقائع القضية تعرض الضحية " ح، ابتسام" إلى عملية ابتزاز وتهديد بالقتل من قبل عشيقها المدعو "ز، ع" المتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت، حيث وبليلة الوقائع اقتحم المتهم منزلها في ساعة متأخرة من الليل، وهو في حالة هيجان مشهرا في يده سلاحا أبيضا، وراح يهددها بالقتل، ولم يكتف الفاعل عند هذا الحد بل قام بكسر أـنبوب الغاز وفتحه لأجل حرق المنزل وإبادة ضحيته التي كانت برفقة صديقتها " ح، مروى" ،وحسب تصريحات المتهم فإن الاخير اكتشف ضحيته التي ربطتها بها علاقة غرامية بأنها ترافق شخص غريب، وهذا بعدما غادرت احدى الفنادق بزرالدة بليلة 29 30 أفريل الفارط، أين كان برفقته،وفي طريق العودة إلى منزلها الكائن مقره باسطوالي، وقع عطب بسيارتها فقام بأحضار شاحنة قطر المركبات، لأجل ايصالها إلى المنزل، مضيفا المتهم أنه وبعد مكالمتها هاتفيا للاطمئنان عليها، رفضت الرد على مكالماته، فذهب إلى منزلها لتأنبيها، ناكرا تهديديها بالقتل أو ابتزازها بمبلغ مالي، معترفا فقط في خضم تصريحاته بتحطيم انبوب الغاز لشعوره بالغضب، نافيا فتحه لأجل حرق المنزل كما ادعت ضحيته في شكواها.

من جهته وكيل الجمهورية التمس على ضوء ما ورد، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة ب200 الف دج، في حين ارتأت المحكمة النطق بالحكم لاحقا.