توقيف مسبوق يروج المهلوسات للتلاميذ أمام المؤسسات التربوية بباب الزوار

وحسب مصادر "النهار أونلاين"، فإن وقائع القضية تعود إلى ليلة أمس، الثلاثاء الموافق لـ 16 ماي الجاري، حيث وعلى إثر دوريات تفتيشية روتينية على مستوى حي زرهوني مختار، المعروف بحي "الموز" بالمحمدية، لفت انتباههم شخص مشبوه، ويتعلق الأمر بالمدعو" ح، أسامة" هذا الأخير وبعد إخضاعه للتفتيش الجسدي، ضبطت بحوزته مواد صيدلانية قدرت بـ58 كبسولة من نوع "لريكا بريكابلين 150 ملغ"، على شكل 6 أمشاط، كان يخفيها بين ملابسه الداخلية، ليتم تحويله إلى مركز، حيث أدلى المعني خلال محضر سماعه بهوية خاطئة، إلا أن مصالح الأمن تعرفت على المتهم الموقوف بعد الاطلاع على شهادة ميلاده التي ثبت من خلالها أنه ينحدر من حي باب الوادي، ومسبوق قضائيا، كما أنه معروف بمتاجرته في المخدرات.

اعترف المتهم في محاضر رسمية بمتاجرته بالمواد الصيدلانية على مستوى المؤسسات التربوية، وبالتحديد أمام متوسطة وثانوية مجاورتين للحي الذي يقطن فيه، مضيفا أنه يقوم بترويجها للقصر، رافضا الاعتراف عن مصدر المحجوزات التي ضبطت عنده، ولقد تم تحرير محضرين رسمين ضد المتهم، حيث بعد استكمال إجراءات التحقيق، أمر وكيل الجمهورية ظهيرة اليوم الأربعاء بإيداع المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش بتهمتي الحيازة وترويج مواد صيدلانية من دون رخصة وانتحال هوية الغير، حيث من المقرر أن يمثل المعني أمام هيئة المحكمة الأسبوع المقبل لمواجهة الجرم المنسوب إليه.